Sağlık Bakanlığı, plaj ve yüzme alanlarına yönelik Covid-19 tedbirlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, plaj ve yüzme alanlarında gölgelikler ve şezlonglar arasındaki mesafeye dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı yaz döneminde yoğunluk kazanan plaj ve yüzme alanlarına ilişkin koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Buna göre, plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına uygun kapasite belirlenecek, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak, gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenecek.
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