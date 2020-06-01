Sağlık Bakanlığı, plaj ve yüzme alanlarına yönelik Covid-19 tedbirlerini açıkladı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 19:21

Sağlık Bakanlığı yaz döneminde yoğunluk kazanan plaj ve yüzme alanlarına ilişkin koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Buna göre, plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına uygun kapasite belirlenecek, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak, gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenecek.