Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 19:49

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 164 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 862 kişiye vaka, 749 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 24 bin 161 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 905 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 183

Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 183, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769, bugünkü test sayısı 151 bin 342 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 18 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: