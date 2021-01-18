Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 5 bin 862 kişiye vaka, 749 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 164 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2021 Pazartesi, 19:49
Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 164 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 862 kişiye vaka, 749 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 24 bin 161 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 392 bin 963'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 905 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 183

Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 523 bin 423, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 183, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769, bugünkü test sayısı 151 bin 342 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 18 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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