Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

17 Şubat 2021 Çarşamba, 21:17

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 86 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 325 kişiye vaka, 649 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 27 bin 738 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 209 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 193

Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86, toplam ağır hasta sayısı bin 193, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833, bugünkü test sayısı 117 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 17 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: