Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 7 bin 325 kişiye vaka, 649 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 86 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 86 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 7 bin 325 kişiye vaka, 649 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 27 bin 738 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 209 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 193
Tabloya göre, toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86, toplam ağır hasta sayısı bin 193, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833, bugünkü test sayısı 117 bin 121 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 17 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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