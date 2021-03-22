Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Korkutan artış

22 Mart 2021 Pazartesi, 21:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 117 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 22 bin 216 kişiye vaka, 981 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 30 bin 178 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 19 bin 494 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 644

Tabloya göre, toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589, toplam ağır hasta sayısı bin 644, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 981, bugünkü test sayısı 201 bin 215 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 22 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: