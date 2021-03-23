Son dakika... Fahrettin Koca açıkladı: İşte en çok vaka artışı yaşanan kentler
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı yaşanan kentleri açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına dair son verileri açıkladı.
Koca, 100 bin nüfusta en çok vaka artışı yaşanan kentlerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olduğunu açıkladı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, vaka görülme oranının en çok azaldığı kentlerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu ifade etti.
Yurttaşlara bir de uyarıda bulunan Koca, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini kullandı.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021
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