Son dakika... Fahrettin Koca açıkladı: İşte en çok vaka artışı yaşanan kentler

23 Mart 2021 Salı, 13:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına dair son verileri açıkladı.

Koca, 100 bin nüfusta en çok vaka artışı yaşanan kentlerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olduğunu açıkladı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, vaka görülme oranının en çok azaldığı kentlerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu ifade etti.

Yurttaşlara bir de uyarıda bulunan Koca, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini kullandı.