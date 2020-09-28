Sağlık Bakanlığı ülkeye ne kadar aşı geleceğini açıklamadı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin grip aşısı üreten firmalardan hangi tarihte, kaç doz aşı sipariş edildiği yönündeki verileri “ticari bilgiler” olduğu gerekçesiyle açıklamadı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Kaç doz aşı alındığı konusundaki soruya ticari bilgi olduğu gerekçesiyle yanıt verilmemesi toplumda güvensizliğe neden oluyor. Sürecin kapalı yürütüldüğünü gösteriyor” dedi.

Bulut, Türkiye’ye gelecek grip aşılarından kaç dozun pandemiyle mücadele eden sağlık emekçileri için ayrıldığını da sordu. Sağlık Bakanlığı’nın yanıtında “Başvurunuzda yer alan bilgiler ticari bilgileri kapsadığından sistem üzerinden cevap verilememektedir” ifadeleri yer aldı. Kaç doz aşı alındığı konusunda bilgi vermeyen Bakanlık, bu konuda ilgili talebin ilgili firmalara bildirilebileceğini belirterek topu ilaç firmalarına attı.

ŞEFFAFLIK SAĞLANMALI

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kendisinin TBMM Sağlık Komisyonu üyesi olduğunu anımsatarak “Bu, bize bu tür bilgilerin verilmesi anlamında önem arz ediyor” diye konuştu.

Salgınla mücadelede en önemli konulardan birinin şeffaflık olduğunu kaydeden Bulut, pandemiyle ilgili her türlü verinin yurttaşla paylaşılması gerektiğine işaret ederek “Vatandaşlar ona göre tedbirini alsın ve bilinçlensin” görüşünü dile getirdi.

‘GÜVENSİZLİĞE NEDEN OLUYOR’

Bulut, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yurttaşların grip aşısı olması gerektiği yönünde kamuoyuna çağrı yaptığına dikkat çekerek, “Bugüne kadar maske dağıtımı, sokağa çıkma yasağının uygulanması ve pandemiyle ilgili verilerin paylaşılmasında hep şüphe ve güvensizliğe neden oldular. Kaç doz aşı alındığı konusundaki soruya ticari bilgi olduğu gerekçesiyle yanıt verilmemesi toplumda güvensizliğe neden oluyor. Sürecin kapalı yürütüldüğünü gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.