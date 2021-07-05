Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı kamu hastanelerinin ihaleleri aynı adreslere gitti

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Vurgunu Cumhuriyet’e anlatan CHP milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, “Sağlık Bakanlığı, 2018’den bu yana tüm hastanelerde kullanılabilecek merkezi (HBYS ve SBYS) kurmuyor. Nedeni şirketleri zengin etme çabası” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı kamu hastanelerinin, “21-b” yöntemini yazılım hizmeti alımlarında “amacı dışında” kullanmayı alışkanlık haline getirdiği ortaya çıktı. Son üç yılda hastanelerde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılım hizmeti için yapılan 129 ihalenin 110’unda “21-b” uygulandı. Aynı ihaleleri tekrar tekrar alan 17 şirkete, kamudan yaklaşık 31 milyon TL aktarıldı. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, “Aynı ihaleleri tekrar tekrar alan 17 şirket kârlılıklarını artırırken kamu zarara uğruyor” dedi.

Kamu İhale Yasası’nda, “savaş, salgın hastalık, acil ve özellikli işler için” uygulanması öngörülen “21-b” yönteminin, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı kamu hastanelerinin yazılım hizmeti alımlarında düzenli olarak “amacı dışında” kullanıldığı ortaya çıktı. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, art arda ihalelerle yapılan vurgunu Cumhuriyet’e anlattı. Buna göre, kamu hastaneleri kesintisiz şekilde kullandıkları HBYS ve SBYS yazılımları için tüm şirketlere açık, uzun süreli ihale yapmak yerine Kamu İhale Yasası’nın “21-b” maddesini amacı dışında kullanarak, davet usulüyle 1, 3, 6 aylık periyotlarda ihaleye çıkıyor.

31 MİLYON TL!

Aynı şirketlerin, aynı hizmeti, aynı hastanelere tekrar tekrar yapılan milyonluk ihalelerle vermeye devam ettiğini belirten Kasap, “Belli şirketler bu yolla zengin ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın göreve başladığı tarihten bugüne kadar HBYS ve SBYS yazılım hizmeti için yapılan 129 ihalenin 110’u 21/b usulü ile yapıldı. Bu ihaleleri alan 17 şirkete yaklaşık 31 milyon TL aktarılmış. Sağlık Bakanlığı, 2018’den bu yana tüm hastanelerde kullanılabilecek merkezi HBYS ve SBYS kurmuyor. Bunun altında yatan neden belli, şirketleri zengin etme çabası” bilgisini aktardı.

‘YÜZDE 50’LİK ARTIŞ’

Aynı hizmet için sık sık yapılan her yeni ihalede “birim maliyet artışı” nedeniyle şirketlerin kârlılıklarını artırdıklarına dikkat çeken Kasap “İhalelerin uzun vadeli ve çok katılımcı ile yapılması gerekirken uygulanan yöntem ile kamu zarara uğratılıyor. 6 aylık ihalelerle yıllık yüzde 50’ye varan fiyat artışları görülüyor. Açık usulle yapılmayan ihalelerle kimlerin zengin edildiğini merak ediyoruz. Hastaneye yazılım hizmeti satın alınmasında, ilgili ‘21-b’ kapsamına girecek ‘acil’ ya da ‘olağanüstü’ bir durum yok” dedi.

‘UYARI DİKKATE ALINMIYOR’

Sağlık Bakanlığı’nın yayımlanan HBYS ve SBYS alım kılavuzlarındaki “İdareye Uyarılar” bölümünde, “Herhangi bir şekilde yaklaşık maliyetlerin belli sınırlar altında kalması maksadıyla işin bütünlüğü ya da süresi bölünmemelidir” ifadesine yer verildiğini anımsatan Kasap, “Bakanlığın kendi yayımladığı kılavuzlarda ihalelerin bu yöntemle yapılmaması gerektiği net bir şekilde belirtilmiş. Fakat idareciler ihaleye çıkarken bu uyarıyı dikkate almıyor” değerlendirmesinde bulundu.