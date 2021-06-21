TOKİ tanıtım hizmetlerinin ihalesi, AKP’yi referans gösteren şirkete verildi
AKP’nin referans olduğu bir şirket, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın milyonlarca liralık tanıtım hizmetleri ihalesini aldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ilan, reklam ve tanıtım hizmetine milyonlarca lira harcayacak. Başkanlığın milyonluk ihalesini AKP’nin referans olduğu bir şirket aldı. Şirket daha önce de Adalet Bakanlığı’ndan Diyanet İşleri Başkanlığı’na kadar birçok kuruma iş yaptı.
TOKİ, kurumun ilan, reklam ve tanıtım hizmetleri için 16 Şubat’ta bir ihale açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 14 milyon 302 bin 452 lira olarak belirlendi. Toplam 6 şirketin teklif verdiği ihalede 3 şirketin teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi TAB Tanıtım Organizasyon Dijital Reklam Güvenlik Sistemleri İnşaat Sanayi Limited Şirketi kazandı. Şirketle idare arasında 6 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Türkiye genelini kapsayan işin 365 gün sürmesi planlanıyor. 7 Mayıs’ta başlayan iş 7 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.
İhaleyi kazanan şirketin internet sitesinde yer alan referanslar ise dikkat çekiyor. Şirketin referansları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Bankası ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra AKP de bulunuyor. Şirket daha önce de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, borç yapılandırması kampanyasının reklamları için açılan ihaleyi kazanmıştı. İdare ile şirket arasında iş için 4 milyon 500 bin TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştı.
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