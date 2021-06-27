Sağlık Bakanlığı’ndan Kıvanç Tatlıtuğ’lu kamu spotu
Sağlık Bakanlığınca, Covid-19’la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasına, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da dahil oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter’dan “Kolları Sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotlarına bir yenisini daha ekledi.
Paylaşılan kamu spotunda ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı.
Oyuncu spotta, “Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım” ifadelerini kullandı.
Kıvanç Tatlıtuğ: Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakârlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım. pic.twitter.com/ISxIhvHkQY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021
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