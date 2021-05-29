Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili tanıtım klibi

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 07:23

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tanıtım klibini, Bakan Koca sosyal medya hesabından yayınladı. Yayınlanan klipte, Bakanlık tarafından uygulanan koronavirüs aşılarının klinik deneylerinde hafif yan etkiler dışında herhangi bir etkinin görülmediği belirtildi.

Bakan Koca, tanıtım klibini "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" notunu ekledi.