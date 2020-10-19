Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması' ile dolandırıcılık uyarısı
Sağlık Bakanlığı, sahte telefon uygulaması kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı yurttaşları uyardı.
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.
Yurttaşlara "sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın" uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dolandırıcılar her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj göndermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır. Resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kriz vurdu, 11 metrekarelik odaya taşınıyor
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Kalın bağırsağında 1 kilo altınla yakalandı
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Soylu'dan Denizli Valisi için açıklama
- 'Daha çok yükselecek...'
- Çıray'dan İYİ Parti'deki gerilimi artıracak açıklama
- Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e Türkçe tepkisi
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Kriz vurdu, 11 metrekarelik odaya taşınıyor