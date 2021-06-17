Uzman doktor maaşını paylaştı, isyan etti: Reva görülen bu mu?
Mersin’in Anamur ilçesi Devlet Hastanesi hekimlerden kulak burun uzmanı (KBB) Dr. Yahya Ayhan, düşük maaşına sitem etti. Ayhan, "Reva görülen maaş, verilen değer 5 bin 374 TL" dedi.
Özellikle Covid-19 salgın dönemindeki çalışmalarıyla takdir toplayan sağlık çalışlarının düşük maaş isyanını Anamur Devlet Hastanesi’nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yahya Ayhan dile getirdi. 1986’da mezun olduktan sonra çeşitli sağlık kurumlarında görev üstlenen ve 1998’den bu yana uzman hekim olan Dr. Ayhan, düşük maaşına olan tepkisini, dekontuyla birlikte aktardı. Dr. Yahya Ayhan’ın paylaşımı şöyle:
“İMAM İLE UZMAN ARASINDA 3 BİN TL FARK KALDI”
“En düşük memur maaşı 3 bin 500 TL, vaizle (imam) uzman doktor arasında 3 bin TL fark kalmış. Bir doktor nasıl yetişir? Liseden sonra 6 yıl okul, 6 yıl uzmanlık, en zor sınavlar, en pahalı öğretim. Reva görülen maaş, verilen değer 5 bin 374 TL. 2021’de ocaktan bu tarafa yapılan kesinti 600 TL. Fakat övgüler tavan. 24 saat çalışıyoruz. Her şeyi gören değerli yetkililer lütfen kulak verin.”
“DÖNER SERMAYE FARKI OLMAZSA İMAM MAAŞI DAHA FAZLA”
Bu arada Dr. Yahya Ayhan, çeşitli meslek grubu devlet memurlarının aldığı maaş tablosunu da paylaştı. Ayhan’ın dikkat çektiği tabloda vaiz-imam maaşı 5 bin 836-6 bin 311 TL olarak geçiyor. Dr. Ayhan’a eline döner sermaye hakkından 4 bin TL de eklenince, 9 bin 374 TL geçiyor. Belirtilen tabloya göre de bir imamın aldığı maaş ile kendisinin döner sermaye hakkı da eklenmesiyle aradaki fark 3 bin TL olarak hesaplanıyor.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- TRT maçı fırsat bildi, Kanal İstanbul propagandası yaptı
- Zirve çatlak yarattı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Ahmet Hakan ve SBK ilişkisi hakkında çarpıcı iddia
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- TRT spikeri çileden çıktı, o futbolcuları sert eleştirdi
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle