Uzman doktor maaşını paylaştı, isyan etti: Reva görülen bu mu?

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:56

Özellikle Covid-19 salgın dönemindeki çalışmalarıyla takdir toplayan sağlık çalışlarının düşük maaş isyanını Anamur Devlet Hastanesi’nde KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yahya Ayhan dile getirdi. 1986’da mezun olduktan sonra çeşitli sağlık kurumlarında görev üstlenen ve 1998’den bu yana uzman hekim olan Dr. Ayhan, düşük maaşına olan tepkisini, dekontuyla birlikte aktardı. Dr. Yahya Ayhan’ın paylaşımı şöyle:

“İMAM İLE UZMAN ARASINDA 3 BİN TL FARK KALDI”

“En düşük memur maaşı 3 bin 500 TL, vaizle (imam) uzman doktor arasında 3 bin TL fark kalmış. Bir doktor nasıl yetişir? Liseden sonra 6 yıl okul, 6 yıl uzmanlık, en zor sınavlar, en pahalı öğretim. Reva görülen maaş, verilen değer 5 bin 374 TL. 2021’de ocaktan bu tarafa yapılan kesinti 600 TL. Fakat övgüler tavan. 24 saat çalışıyoruz. Her şeyi gören değerli yetkililer lütfen kulak verin.”

“DÖNER SERMAYE FARKI OLMAZSA İMAM MAAŞI DAHA FAZLA”

Bu arada Dr. Yahya Ayhan, çeşitli meslek grubu devlet memurlarının aldığı maaş tablosunu da paylaştı. Ayhan’ın dikkat çektiği tabloda vaiz-imam maaşı 5 bin 836-6 bin 311 TL olarak geçiyor. Dr. Ayhan’a eline döner sermaye hakkından 4 bin TL de eklenince, 9 bin 374 TL geçiyor. Belirtilen tabloya göre de bir imamın aldığı maaş ile kendisinin döner sermaye hakkı da eklenmesiyle aradaki fark 3 bin TL olarak hesaplanıyor.