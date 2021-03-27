Sağlık çalışanları eylemde: 'İlliyet bağı diye diye 391 sağlık çalışanını kaybettik'

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:19

SAHADER, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak ve sağlık çalışanlarının yoğun çalışma koşullarını dile getirmek için bugün Ankara Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının ekonomik koşullarına dikkat çekilen açıklamada, SAHADER Genel Başkanı Emin Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'İLLİYET BAĞI OLMADAN KORONA MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİDİR'



“Bu salgın sürecinde yüksek enflasyon yüzünden sağlık çalışanları eksik beslenme, kötü barınma koşullarıyla birlikte daha kolay hastalanmakta Covid-19’u daha ağır geçirmektedir. Biz 391 arkadaşımızı kaybettik. Meslek hastalığı, illiyet bağı diye diye ne yazık ki haklarını veremedik. Onlar bizim sağlık şehitlerimizdir. Bugün pandemi sürecinin başarılı şekilde geçmesinin tek sebebi sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıdır. İlliyet bağı olmadan korona meslek hastalığı kabul edilmelidir.

Yoksulluk sınırının üzerinde tek kalemde maaşa yansıyacak şekilde maaş almak istiyoruz. 2015 yılında sağlık çalışanları 3 asgari ücret maaş alırken bugün maaşları iki asgari ücret dahi etmemektedir. Bugün en fazla kadro yapısına sahip bakanlık Sağlık Bakanlığı’dır. Aynı birimde aynı yerde altı farklı sağlık kadrosunda sağlıkçılar çalıştırılmaktadır. Çarpık kadro yapılanmasını istemiyoruz."