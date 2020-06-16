Sağlık çalışanları Galatasaray tribünlerinde
1905 sağlık çalışanının baskılı fotoğrafları tribünlere yerleştirildi.
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Süper Lig maçları için başlattığı "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasına sağlık çalışanlarını da dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak 3 lig maçı için sarı-kırmızılı taraftarların ardından 1905 sağlık çalışanının da baskılı fotoğraflarının tribünlere yerleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha Kovid-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." denildi.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden AKP'ye 'Titanik' göndermesi
- Bodrum'daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi