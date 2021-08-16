Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi
Covid-19'la mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.
Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında 1 Temmuz’dan itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılmaya başlamıştı.
Son olarak, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastaların, Covid-19’dan korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmalarını onaylamıştı.
Dördüncü doz aşı uygulaması ise henüz uzmanlarca dillendirilen bir konu olmamıştı.
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