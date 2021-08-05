Sağlık çalışanlarına 'aşı' şiddeti
İzmir Tabip Odası, koronavirüs aşı çalışmalarında yaşanan sorunlar nedeniyle sağlık çalışanları ve vatandaşların karşı karşıya geldiğini bildirdi.
İzmir Tabip Odası, Buca ve Çiğli ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezilerinde (ASM) sağlık çalışanlarının şiddette maruz kaldığını açıkladı. Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "4 Ağustos 2021 tarihinde Buca 20 Nolu ASM’de yaşanan şiddet olayından sonra, bugün de Çiğli 5 Nolu Guzeltepe ASM’de, bir hemşire arkadaşımız sözel şiddete uğramıştır." denildi.
Aşı için Buca'daki ASM’ye başvuran bir kişinin randevusunun ileri tarihli olması nedeniyle sistemin aşı uygulamasına izin vermediğini belirtilen Tabip Odası'nın açıklamasında, "Sistemin aşı uygulamasına izin vermemesi üzerine, kişi, görevli hemşireye ağır küfürler ederek ASM’de kargaşa çıkarmış ve hizmetlerin aksamına neden olmuştur. Olayın ardından beyaz kod verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, ASM’de görevli meslektaşımız ve hemşire ile görüşmüş, geçmiş olsun dileklerimizi ve desteğimizi iletmiştir. Oda avukatımız Mithat Kara, hukuki süreç konusunda bilgi paylaşımı ve yönlendirme yapmıştır." dedildi.
Sağlık çalışanlarının aşılamada yaşanan sorunların sorumlusu olmadığını bildiren Tabip Odası, yazılı açıklamasında, "Aşılama konusunda yaşanan sistemsel sorunların ivedilikle çözülmesi, sağlık otoritesi tarafından halkın doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Sistem kaynaklı sorunlar, sağlık çalışanlarına şiddet olarak geri dönmektedir. Şiddete alışmayacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyoruz. Şiddete karşı her türlü mücadelemiz devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
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