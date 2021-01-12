Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar
Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.
Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.
Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- AKP'den 'ittifak çatlatma' hamlesi
- İmamoğlu'ndan, AKP'ye 'Dombra'lı gönderme!
- Alçı'nın öğretmenleri hedef alan yazısına tepki