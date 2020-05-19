Sağlık çalışanlarının 3’te 2’si Covid-19 nedeniyle depresyon riski altında

19 Mayıs 2020 Salı, 13:57

8-27 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerinden 300 sağlık çalışanıı ile yapılan anket dikkat çeken sonuçları da ortaya koydu. Ankete göre, katılımcıların yüzde 96,5’i çalıştığı kurumda Covid-19 acil/poliklinik hizmeti verilmekteyken, koronavirüs hastalarını doğrudan takip eden sağlık çalışanı oranı yüzde 73.

Katılımcıların yüzde 45,6’sı Covid-19 hastasından sürüntü örneği alma, entübasyon gibi hastayla yakın temas kurulan işlem tecrübesi yaşadığını, yüzde 17,8'i hasta ile maskesiz olarak yakın temas öyküsü olduğunu bildirdi. Katılımcıların yüzde 77,2’si Covid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu ifade ederken, yüzde 4'ü psikolojik destek aldığını kaydetti.

Hastane Anksiyete ve Depresyon (HAD) Ölçeği’ne göre, sağlık çalışanlarının yüzde 44,6’sı anksiyete, yüzde 68,2’si depresyon açısından risk altında bulundu.

‘KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ’ ÇAĞRISI

Anket sonuçlarını değerlendiren TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, “Sonuç olarak, ciddi risk altında hizmet veren sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu olumsuz koşulların, kendilerinde yüksek oranda kaygı ve korkuya neden olduğu ortaya çıktığı görüldü” dedi.

Turan, özetle şunları söyledi:

“Biz sağlık çalışanları olarak hem kendimizin hem ailemizin hastalanma endişesini taşırken, aynı zamanda mesleğimizi uygulayıp, hastalarımızı iyileştirmeye ve hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Anket sonuçları bizlere dernek olarak ne şekilde yardım ve destek sağlayabileceğimiz konusunda yardımcı olacak. Katılımcıların yüzde 82’si doktor, yüzde 11’i hemşire, yüzde 7’si de diğer sağlık çalışanıydı. Ortaya çıkan bulgular; 3’te 2’sinden fazlası depresyon açısından risk altında olan sağlık çalışanlarının pandemi süresince çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç halinde psikolojik destek alması konusunda gereğinin yapılması gerektiğini gösterdi. Bu veriler ışığında, uygun önlemlerin alınması konusunda hem pandemi hastanelerinin idari sorumlularına, hem de Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz.”