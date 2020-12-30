Sağlık emekçileri: Tükendik, ölüyoruz

30 Aralık 2020 Çarşamba, 20:00

Türkiye'de vakaların ilk görülmeye başlandığı tarihten önce halk sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı için uyarılarda bulunduklarını vurgulayan sağlık emekçileri, "Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Bizleri dinleyin dedik. Ama siz aklı, bilimi ve bizleri dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız kararlar, ötesinde alamadığınız kararlar yüzünden binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz" dediler.

"HALKIN SAĞLIĞINI DEĞİL, EKONOMİK ÇIKARLARI ÖNCELEDİNİZ"

Salgının ilk günlerinden bu güne kadar 'şeffaflık' konusunda talepte bulunduklarını fakat kendilerine bilgi paylaşılmadığına dikkat çeken emekçiler, "Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarları öncelediniz. Bilim insanlarının önerilerine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgından politik başarı hikayesi çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda doğruları söyleyen kim varsa terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek?" diye sordular.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI OYALADINIZ"

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak tanınması konusunda defalarca çağrı yaptıklarını anımsatan emekçiler, "Siz samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalışanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, hukukçuların, milletvekillerinin anlattıklarını dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız" diyerek tepki gösterdi.

"ARTIK YETER, DAHA FAZLA EKSİLMEK İSTEMİYORUZ"

Salgın nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşları anarak yakınlarına başsağlığı dileyen sağlık çalışanları, ortak açıklamalarını şöyle sürdürdüler:

"Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe saydılar ama sizin yönetememeniz yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz ama tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil sizin zihniyetinizin değişmesi gerektiğini biliyoruz.Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size 'Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz' diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz!"