Sağlık emekçilerinden “hak gaspı” açıklaması

11 Aralık 2020 Cuma, 22:51

Sağlık emek ve meslek örgütleri pandemi dönemindeki çalışma koşullarına dair ortak bir açıklama yayınlayarak sorunlarını ve taleplerini açıkladılar. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi süresince başta Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul Kararları kapsamında; Dönüşümlü çalışma, daraltılmış mesai, idari izinler, ücretli izinler gibi kendimizi, ailemizi ve toplumu korumaya yönelik hiçbir düzenlemeden faydalandırılmadık. Bu düzenlemelerden faydalanmadığımız gibi, haksız hukuksuz görevlendirmeler, arttırılmış mesailer (nöbet, icap vb.), 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet ve filyasyon gibi görev tanımımızda olmayan yeni düzenlemelerle birlikte izin, emeklilik, istifa ve çekilme gibi Anayasal haklarımızın gasp edilmesiyle daha fazla enfeksiyon riskine maruz kaldık. Bu süreçte sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin süregelen hiçbir sorunu çözülmediği gibi Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme de pandemide 9. aya gelmemize rağmen bir türlü yapılamadı."

"SORUNLARIN İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Açıklamada, sahada acil çözüm gerektiren sorunlar olduğu ve sağlık çalışanlarının gücünün sonsuz olmadığı vurgulanırken sağlık emek ve meslek örgütlerinin taleplerinden bazıları şöyle:

-Covid-19 ile ilgili aşı çalışmaları hakkında doğru ve şeffaf bilgilendirme yapılmalı, halk sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturan aşı karşıtlığının önüne geçilmelidir,

-Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çok boyutlu çalışmalar yürütülmeli, yıllardır beklentimiz olan “Sağlıkta Şiddet Yasası” biz emek ve meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda çıkarılmalıdır,

-Her sağlık tesisinde 7/24 ücretsiz kreş olanağı sağlanmalıdır,

-Sağlık hizmetlerinde işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı eksiksiz uygulanmalıdır,

-Amasız, fakatsız yoğun bakımlarda acil servislerde hizmeti kesintisiz sürdüren bizlerin; sağlıklı, düzenli ve yeterli beslenme ihtiyacı sağlanmalıdır,

-Sağlık emekçilerinin Anayasal hakları gasp edilmemeli, izin, ücretsiz izin, emeklilik ve istifa hakları önündeki yasaklama kararı kaldırılmalıdır,

-Kronik hastalığı olan, engelli ve hamile (24 haftadan küçük hamilelikler de dahil) sağlık emekçilerine idari izin hakkı tanınmalıdır,

-Özellikle filyasyonda görevlendirilen sağlık emekçilerine yeterli sayıda ve nitelikte koruyucu ekipman sağlanmalı, mesai saatleri yeniden gözden geçirilmeli, dinlenme ve hijyen ihtiyacının giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır,

-Sağlık emekçilerinin pandemi süresince kendilerini, ailelerini, hastalarını ve toplumu koruma anlamında önemli olan servis hizmetleri ivedilikle ve ücretsiz olacak şekilde sağlanmalıdır,

Açıklamaya katılan sağlık emek ve meslek örgütleri şöyle: Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Türk Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği