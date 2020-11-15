Sağlık emekçilerine talimat: Testiniz pozitif olsa bile çalışacaksınız
Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli koronavirüs yakalanan sağlık emekçilerinin tedavilerinin ardından test sonuçları pozitif çıksa bile göreve başlayacaklarını belirtirken, Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, sağlık emekçilerinin maske ile çalışmaya devam edecekleri talimatını verdi. Türk Tabipleri Birliği, “Sağlık çalışanları hastayken çalışmaya zorlanılıyor” diyerek tepki gösterdi.
Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli koronavirüse yakalanan sağlık emekçilerinin tedavilerinin ardından test sonuçları pozitif çıksa dahi göreve başlayacaklarını ilgili birimlere gönderdiği yazıyla bildirdi. Yine Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da ilgili birimlere gönderdiği yazıda sağlık emekçilerinde koku ve tad alma duyularında kayıp olsa bile maskeyle çalışacaklarını açıklayarak, “Maskesiz çalışmanın ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesinin cezai yaptırımı vardır” dedi.
Twitter hesabından konuya tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği, ''Sağlık çalışanları hastayken çalışmaya zorlanılıyor. Covid-19 ile sadece sağlık kurumlarında yapılacaklarla, tüm yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkarak başarılı olamazsınız. Yaptıklarınız, yapamadıklarınızla Teaamüden sağlıkçıları öldürüyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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