Sağlık emekçisi genç, boş cüzdanını göstererek isyan etti: "Bana bir araba çarpsa ölsem gözüm arkada kalmaz"

Sağlık çalışanı olduğunu belirten bir gencin AKP'yi savunan bir kişiye boş cüzdanını göstererek, ''Bazen 24 saat nöbet tutuyorum. Çalışmama rağmen para yetişmiyor. Ekonomik sıkıntılardan o kadar mutsuzum, o kadar umutsuzum ki önümü göremiyorum" diye tepki gösterdiği sözleri gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2020 Pazar, 11:40
Sağlık emekçisi genç, boş cüzdanını göstererek isyan etti:
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Sokak röportajında iktidarın politikalarını destekleyeip "Gençler çalışmıyor" diyen bir kişiye tepki gösteren sağlık emekçisi gencin isyanı gündem oldu.

Ağır şartlar halinde çalışmasına rağmen ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu anlatan genç, boş cüzdanını gösterip “Artık o kadar sabrım kalmadı ki; mutsuzluktan, ekonomik sıkıntılardan o kadar umutsuzum ve mutsuzum ki… O kadar önümü göremiyorum ki… Ben bu röportajı yaptıktan sonra evime giderken bana bir araba çarpsa ve ölsem, gözüm asla arkada kalmaz" ifadelerini kullandı.



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