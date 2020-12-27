Sağlık emekçisi genç, boş cüzdanını göstererek isyan etti: "Bana bir araba çarpsa ölsem gözüm arkada kalmaz"
Sağlık çalışanı olduğunu belirten bir gencin AKP'yi savunan bir kişiye boş cüzdanını göstererek, ''Bazen 24 saat nöbet tutuyorum. Çalışmama rağmen para yetişmiyor. Ekonomik sıkıntılardan o kadar mutsuzum, o kadar umutsuzum ki önümü göremiyorum" diye tepki gösterdiği sözleri gündem oldu.
Sokak röportajında iktidarın politikalarını destekleyeip "Gençler çalışmıyor" diyen bir kişiye tepki gösteren sağlık emekçisi gencin isyanı gündem oldu.
Ağır şartlar halinde çalışmasına rağmen ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu anlatan genç, boş cüzdanını gösterip “Artık o kadar sabrım kalmadı ki; mutsuzluktan, ekonomik sıkıntılardan o kadar umutsuzum ve mutsuzum ki… O kadar önümü göremiyorum ki… Ben bu röportajı yaptıktan sonra evime giderken bana bir araba çarpsa ve ölsem, gözüm asla arkada kalmaz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok