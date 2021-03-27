Sağlık için 5 basit kural

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:00

Sağlıklı bir yaşam tarzı karmaşık görünebilir. Etrafınızdaki reklamların ve uzmanların tavsiyeleri çelişkili gelebilir. Ancak sağlıklı bir yaşam sürmek sürmek hiç de karmaşık değildir. Kilo vermek, her geçen gün daha iyi hissetmek için yapmanız gereken tek şey bu 5 basit kurala uymak.

1- Vücudunuza Zehirli Şeyler Almayın

İnsanların bedenlerine aldıkları birçok şey düpedüz toksiktir. Sigara, alkol ve uyuşturucular gibi bazıları da son derece bağımlılık yapar, bu da insanların onlardan vazgeçmesini zorlaştırır.

Bu maddelerden biriyle sorununuz varsa, o zaman diyet ve egzersiz yapmak endişeleriniz arasında en az olanıdır.

Ancak bugün daha da yaygın bir sorun, sağlıksız, hastalıkları teşvik eden abur cubur yemektir. Optimal sağlığa kavuşmak istiyorsanız, bu yiyecekleri tüketmenizi en aza indirmelisiniz.

Diyetinizi iyileştirmek için yapabileceğiniz en etkili değişiklik, işlenmiş, paketlenmiş yiyecekleri azaltmaktır. Bu zor olabilir çünkü bu yiyeceklerin çoğu son derece lezzetli ve direnmesi çok zor olacak şekilde tasarlanmıştır .

Belirli içerikler söz konusu olduğunda, eklenen şekerler en kötüler arasındadır. Bunlara sükroz ve yüksek fruktozlu mısır şurubu dahildir.

Her ikisi de aşırı tüketildiğinde metabolizmanıza zarar verebilir, ancak bazı insanlar makul miktarları tolere edebilir.

Ek olarak, bazı margarin türlerinde ve paketlenmiş fırınlanmış yiyeceklerde bulunan tüm trans yağlardan kaçınmak iyi bir fikirdir.

2. Ağırlık kaldırın ve hareket edin

Optimal sağlık için kaslarınızı kullanmak son derece önemlidir. Ağırlık kaldırmak ve egzersiz yapmak kesinlikle daha iyi görünmenize yardımcı olabilirken görünümünüzü iyileştirmek gerçekten buzdağının görünen kısmıdır.

Ayrıca vücudunuzun, beyninizin ve hormonlarınızın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için egzersiz yapmanız gerekir.

Ağırlık kaldırmak kan şekerinizi ve insülin seviyenizi düşürür, kolesterolü iyileştirir ve trigliseridleri düşürür.

Ayrıca, her ikisi de testosteron ve büyüme hormonu seviyenizi yükseltir.

Dahası, egzersiz, depresyonu ve obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, Alzheimer hastalığı ve daha pek çok kronik hastalık riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

Ek olarak, egzersiz, özellikle sağlıklı bir diyetle birlikte yağ kaybetmenize yardımcı olabilir. Sadece kalori yakmaz, aynı zamanda hormon seviyenizi ve genel vücut fonksiyonunuzu iyileştirir.

Neyse ki egzersiz yapmanın birçok yolu var. Spor salonuna gitmenize veya pahalı egzersiz ekipmanlarına sahip olmanıza gerek yok.

Ücretsiz olarak ve kendi evinizin rahatlığında egzersiz yapmak mümkündür. Google'da veya YouTube'da "vücut ağırlığı antrenmanları" veya "jimnastik" için bir arama yapın.

Yürüyüş, yapmanız gereken bir diğer önemli şeydir, özellikle de açık havada biraz güneş alabiliyorsanız (doğal bir D vitamini kaynağı için). Yürümek iyi bir seçimdir ve fazlasıyla önemsenmeyen bir egzersiz şeklidir.

Anahtar, zevk aldığınız ve uzun vadede bağlı kalabileceğiniz bir şey seçmektir.

Tamamen formunuz bozuksa veya tıbbi problemleriniz varsa, yeni bir eğitim programına başlamadan önce doktorunuzla veya kalifiye bir sağlık uzmanıyla konuşmak iyi bir fikirdir.

3. Bir bebek gibi uyu

Uyku, genel sağlık için çok önemlidir ve araştırmalar, uykusuzluğun obezite ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olduğunu göstermektedir. İyi ve kaliteli bir uyku için zaman ayırmanız şiddetle tavsiye edilir.

Düzgün uyuyamıyorsanız, onu iyileştirmenin birkaç yolu vardır:

- Günün geç saatlerinde kahve içmeyin.

- Her gün benzer saatlerde yatmaya ve uyanmaya çalışın.

- Yapay aydınlatma olmadan tamamen karanlıkta uyuyun.

- Yatmadan birkaç saat önce evinizdeki ışıkları kısın.

- Doktorunuzu görmek de iyi bir fikir olabilir. Uyku apnesi gibi uyku bozuklukları çok yaygındır ve çoğu durumda kolayca tedavi edilebilir.

4. Aşırı stresi önleyin

Sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir diyet, kaliteli uyku ve düzenli egzersiz içerir. Ama nasıl hissettiğiniz ve nasıl düşündüğünüz de çok önemlidir. Sürekli stresli olmak felaket için bir reçetedir. Aşırı stres, kortizol seviyelerini yükseltebilir ve metabolizmanızı ciddi şekilde bozabilir. Abur cubur yeme isteğini, mide bölgenizdeki yağı artırabilir ve çeşitli hastalık riskinizi artırabilir.

Araştırmalar ayrıca stresin günümüzde büyük bir sağlık sorunu olan depresyona önemli bir katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Stresi azaltmak için hayatınızı basitleştirmeye çalışın. Egzersiz yapın, doğa yürüyüşleri yapın, derin nefes alma teknikleri uygulayın ve hatta belki meditasyon yapın.

Aşırı stres olmadan günlük hayatınızın yükleriyle kesinlikle başa çıkamıyorsanız, bir psikologla görüşmeyi düşünün.

Stresinizin üstesinden gelmek sizi daha sağlıklı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda hayatınızı başka şekillerde de iyileştirir. Hayatta endişeli, keyifsiz olup asla rahatlayamamak ve eğlenememek büyük bir israftır.

5. Vücudunuzu gerçek yiyeceklerle besleyin

Sağlıklı beslenmenin en basit ve en etkili yolu gerçek yiyeceklere odaklanmaktır. Doğada neye benzediklerini bildiğiniz, işlenmemiş bütün yiyecekleri seçin.

Hayvansal gıdaların ve bitkilerin (et, balık, yumurta, sebze, meyve, kuruyemiş, tohum, sağlıklı yağlar, sıvı yağlar ve yüksek yağlı süt ürünleri) bir arada kullanılması en iyisidir.

Sağlıklı, normal kiloda ve aktifseniz, tüm afine edilmemiş karbonhidratları yemek kesinlikle iyidir. Bunlara patates, tatlı patates, baklagiller ve yulaf gibi tam tahıllar dahildir.

Bununla birlikte, aşırı kiloluysanız, obezseniz veya diyabet veya metabolik sendrom gibi sorunlarınız varsa karbonhidrat kaynaklarının azaltılması önemli gelişmelere yol açabilir.

İnsanlar genellikle yanlış karbonhidratları azaltarak çok fazla kilo verebilirler çünkü bilinçaltında daha az yemeye başlarlar.

Ne yaparsan yap, fabrikada yapılmış gibi görünen yiyecekler yerine işlenmemiş yiyecekleri seçmeye gayret et.