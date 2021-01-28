Sağlık lisesi mezunları atanamadıklarından başka sektörlerde çalışıyorlar

28 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Sağlık meslek lisesi bölümlerinin acil tıp teknisyeni, anestezi, tıbbi sekreter, radyoloji, diş protez, çevre sağlığı, ortopedi ve hemşirelik bölümünden mezun olanlar KPSS ile yapılan son 6 atamada kadro verilmediği için atanamadı. Sağlık Meslek Lisesi (SML) mezunlarının kadroya geçişte mağdur edildiklerini belirten Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, sağlık atamalarında şeffaflık ve adalet istediklerini söyledi. Aslanoğlu, “Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık personeline en çok ihtiyacımızın olduğu bu süreçte atanmayı bekleyen donanımlı ve nitelikli sağlık mezunlarının yeri evde oturmak değil sahada olmasıdır” dedi.

25 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Adil atama beklediklerini söyleyen sağlıkçılar ise “Gelecek kaygısı yaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz! Yıllardır atanma umudu ile bekleyen SML mezunlarının sesini duyun. Atamalarda branş dağılımında adalet istiyoruz” diye konuştular. Atama bekleyenlerin toplam sayısı 25 bini buluyor.

RADYOLOJİ TEKNİSYENİ MUAZZEZ ACAR: KPSS’de yüksek puan almama rağmen kadro açılmadığı için yerleşemedim, mağdur edildik. İşimi yapmak istiyorum. Aileme katkı sunmak ve geleceğimi kurmak istiyorum.

ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ÖZLEM YILMAZ: Zor şartlarda maddi zorluk çekerek okudum. Bölüm yıllardır 5-10 kişi gibi çok düşük alım yapıyor. Adından da alışıldığı gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin başında yer alan çevre sağlığı teknisyeni olarak artık atanmak istiyorum.

HÜSEYİN EŞİBAYAN: Ortaöğretim tıbbi sekreterim. Çalışma alanı geniş bir bölüm okumama rağmen kadrolarda adil dağıtım yapılmıyor. Yerimize taşeronlar çalıştırılırken ben ise markette çalışıyorum. Bizler ortaöğretim tıbbi sekreterler Covid-19 pandemi döneminde sahada olmak istiyoruz.

AYŞE BARAN: Acil tip teknisyenliği bölümü mezunuyum. Bize ayrıcalık tanınsın istemiyoruz. Kadrolar tüm branşlar arasında adil dağıtılsın, biz de başkaları da mağdur olmasın istiyoruz. Yeterli kadro açılmadığı için atanamıyoruz. Artık adil atama istiyoruz.

PINAR TEZCAN: Anestezi bölümünden mezun oldum. Hastanın ameliyathaneye alınmasından itibaren uyutulması, cerrahi operasyon dönemi boyunca takibi, uyandırılmasını içeren süreçte hastanın bütün hayati fonksiyonlarını yürüten, pandemi sürecinde solunum fonksiyonlarının takibinde gerekli eğitimi almış anestezi teknisyenleri yok sayılıyor.

SEVDA MUTLU: Sağlık meslek lisesi tıbbi laboratuvar bölümü mezunuyum. Sağlık kuruluşlarında pandemi sürecinde PCR laboratuvarlarında personel eksikliğine rağmen yıllardır olduğu gibi yine yok sayılıyoruz. Gelecek kaygısı yaşıyoruz. Artık umudumuzu yitirmek üzereyiz.