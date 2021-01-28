Sağlık lisesi mezunları atanamadıklarından başka sektörlerde çalışıyorlar
Pandemide önemleri ortaya çıkan nitelikli personel atama mağduru. Sağlık lisesi mezunları kadro bulamıyor, bazıları markette çalışıyor.
Sağlık meslek lisesi bölümlerinin acil tıp teknisyeni, anestezi, tıbbi sekreter, radyoloji, diş protez, çevre sağlığı, ortopedi ve hemşirelik bölümünden mezun olanlar KPSS ile yapılan son 6 atamada kadro verilmediği için atanamadı. Sağlık Meslek Lisesi (SML) mezunlarının kadroya geçişte mağdur edildiklerini belirten Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, sağlık atamalarında şeffaflık ve adalet istediklerini söyledi. Aslanoğlu, “Özellikle Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık personeline en çok ihtiyacımızın olduğu bu süreçte atanmayı bekleyen donanımlı ve nitelikli sağlık mezunlarının yeri evde oturmak değil sahada olmasıdır” dedi.
25 BİN KİŞİ BEKLİYOR
Adil atama beklediklerini söyleyen sağlıkçılar ise “Gelecek kaygısı yaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz! Yıllardır atanma umudu ile bekleyen SML mezunlarının sesini duyun. Atamalarda branş dağılımında adalet istiyoruz” diye konuştular. Atama bekleyenlerin toplam sayısı 25 bini buluyor.
RADYOLOJİ TEKNİSYENİ MUAZZEZ ACAR: KPSS’de yüksek puan almama rağmen kadro açılmadığı için yerleşemedim, mağdur edildik. İşimi yapmak istiyorum. Aileme katkı sunmak ve geleceğimi kurmak istiyorum.
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ÖZLEM YILMAZ: Zor şartlarda maddi zorluk çekerek okudum. Bölüm yıllardır 5-10 kişi gibi çok düşük alım yapıyor. Adından da alışıldığı gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin başında yer alan çevre sağlığı teknisyeni olarak artık atanmak istiyorum.
HÜSEYİN EŞİBAYAN: Ortaöğretim tıbbi sekreterim. Çalışma alanı geniş bir bölüm okumama rağmen kadrolarda adil dağıtım yapılmıyor. Yerimize taşeronlar çalıştırılırken ben ise markette çalışıyorum. Bizler ortaöğretim tıbbi sekreterler Covid-19 pandemi döneminde sahada olmak istiyoruz.
AYŞE BARAN: Acil tip teknisyenliği bölümü mezunuyum. Bize ayrıcalık tanınsın istemiyoruz. Kadrolar tüm branşlar arasında adil dağıtılsın, biz de başkaları da mağdur olmasın istiyoruz. Yeterli kadro açılmadığı için atanamıyoruz. Artık adil atama istiyoruz.
PINAR TEZCAN: Anestezi bölümünden mezun oldum. Hastanın ameliyathaneye alınmasından itibaren uyutulması, cerrahi operasyon dönemi boyunca takibi, uyandırılmasını içeren süreçte hastanın bütün hayati fonksiyonlarını yürüten, pandemi sürecinde solunum fonksiyonlarının takibinde gerekli eğitimi almış anestezi teknisyenleri yok sayılıyor.
SEVDA MUTLU: Sağlık meslek lisesi tıbbi laboratuvar bölümü mezunuyum. Sağlık kuruluşlarında pandemi sürecinde PCR laboratuvarlarında personel eksikliğine rağmen yıllardır olduğu gibi yine yok sayılıyoruz. Gelecek kaygısı yaşıyoruz. Artık umudumuzu yitirmek üzereyiz.
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Kar yağışı yeniden başladı
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor
Video Haberler
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
En Çok Okunan Haberler
- Habertürk yazarı: “Metiner'in kovulduğu tescillendi”
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- Kar yağışı yeniden başladı
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- 'İbretlik video' diyerek İmamoğlu düşmanlığını paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a 'dost' uyarısı
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Enginyurt: Ağamız bizimle kafa bulmaya devam ediyor