Sağlık Meslek Lisesi mezunları: Şeffaflık ve adalet talebi

23 Haziran 2020 Salı, 02:00

Aslanoğlu, “Üniversite hastaneleri için tahsis edilen sağlık personeli kadrolarına atamaların ÖSYM tarafından merkezi yöntemle yapılmasını beklerken üniversitelerin ilanları ile karşılaştık. Üniversitelerin ilanlarında başvuru şartlarına baktığımızda büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Çünkü şartlar şeffaflıktan uzak, tamamen birilerine göre düzenlenmiş adrese teslim olduğu aşikârdır. Bizler adalet istiyoruz. Kamuya alınacak her personel için objektif kriterlere uygun şeffaf bir şekilde alım yapılsın” dedi.

Toplam sayıları 26 bini bulan radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş protez teknisyeni ve Tıbbi Sekreter gibi farklı branşlardan sağlıkçının sağlık meslek liselerinden mezun olduğunu söyleyen Aslanoğlu şöyle konuştu:

3 YILDIR KADRO YOK

“Sağlık meslek lisele-ri’ne 3 yıldır kadro verilmiyor, atama yapılmıyor. Oysaki bizler KPSS sınavlarında yüksek puanlar aldık. Ancak 3 yıldır atamalarda SML mezunlarına kadrolarda yer verilmemesi bizlerin mağdur olmasına sadece acil tıp teknisyenliği branşından alım yapılması ise atanmayı bekleyen sağlık çalışanları arasında huzursuzluğa sebep olmuştur. Artık yeter! diyoruz. Atanmak istiyoruz.” Aslanoğlu, Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerini şöyle sıraladı: “Kadrolar branşlar arasında adil şekilde dağıtılsın. Personel şeffaf ve objektif ölçütlere göre alınsın. Sağlık meslek lisesi ortaöğretim mezunlarının mağduriyetleri giderilsin ve ilk atamalarda yeterli sayıda kadro tahsis edilsin.”