Sağlık sigortası kâbusu

19 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Gelişmiş ekonomilerdeki en büyük istihdam alanı olan hizmet sektörü ise en büyük kayba uğradı. Hem gelirden oldu hem de birçok işyeri kapandı. ABD’nin tanınmış markaları birer birer iflas etti. ABD nüfusunun yaklaşık 310 milyon olduğu hesaba katılırsa COVID-19’un ülkede yaptığı tahribatı görmek mümkün.

Trump yönetiminin ve eyaletlerin kendi kafalarına göre aldıkları birbirine zıt kararlar nedeniyle salgına karşı önlemler çerçevesinde kısıtlama uygulamalarıyla insanların evlerine kapanması sürecinde küçük-orta ölçekli işletmeler, esnaf büyük yara aldı. Garsonlar, bahçıvanlar, kuaförler, taksiciler, kamyon şoförleri işlerini kaybetti.

Ekonomik krizin en ağır vurduğu kesimlerin başında Afro-Amerikalı ve Latin kökenliler olduğu yönünde haberler geliyor. İşsizlik ödemeleri ise yetersiz... Bu ülkede çalışanların sağlık sigortasını işverenler öder yasa gereği. İnsanlar işsiz kalınca, işyerleri kapanınca sağlık sigortaları da otomatik olarak kesilir.

Geriye hayır kurumları ve ailelerin yakınları devreye girer fakat bu da yetmez. Sonuç olarak dünyanın en gelişmiş, refah ülkelerinden ABD’de yaklaşık nüfusun onda biri yani 33 milyonu sağlık sigortasından mahrum. Buna çocuklar, eşler ve bakmakla yükümlü oldukları yaşlıları da katarsak sağlık sigortasından mahrum 50 milyon kişi var denilebilir.

Hele kalp, tansiyon, şeker, kanser gibi hastalıkları olanların durumu daha vahim. Yeni nesil bir tansiyon ilacının aylık fiyatı en az 500 dolar...

Geçenlerde Teksas Southwestern Medical Center Üniversitesi’nde kanser tedavisinde kullanılan yeni bir ilacın aylık fiyatının 10 bin dolar olduğu basına yansıdı. Gerisini siz hesap edin...

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