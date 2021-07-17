Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bolsonaro'dan açıklama
Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum” dedi.
Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum” dedi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz’da başkent Brasilia’daki askeri hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum. Çok şey yaptık ama Brezilya’mız için daha yapacağımız daha çok iş var" ifadelerini kullandı.
Doktorlar, Bolsonaro’nun durumunun iyiye gittiğini söylese de hastaneden taburcu edilmesi için bir tarih vermedi. Bolsonaro’nun mide sondasının çıkarıldığını belirten doktorlar, Brezilya Devlet Başkanı’nın bugün itibariyle tekrar yemek yemeye başladığını açıkladı.
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Erdoğan'a boykot kararı
- Akın akın geliyorlar
- Ziraat Bankası'ndan açıklama
- KKTC'nin adı değişiyor
- Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili kritik iddia
- Almanya'da büyük felaket
- Peker operasyonunda çok sayıda kişiye tutuklama
- Devletimizi kaybettik