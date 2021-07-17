Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bolsonaro'dan açıklama

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:40

Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum” dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz’da başkent Brasilia’daki askeri hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En kısa zamanda yeniden işbaşında olmayı umuyorum. Çok şey yaptık ama Brezilya’mız için daha yapacağımız daha çok iş var" ifadelerini kullandı.

Doktorlar, Bolsonaro’nun durumunun iyiye gittiğini söylese de hastaneden taburcu edilmesi için bir tarih vermedi. Bolsonaro’nun mide sondasının çıkarıldığını belirten doktorlar, Brezilya Devlet Başkanı’nın bugün itibariyle tekrar yemek yemeye başladığını açıkladı.