Sağlıkçı olmayanlara aşı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 11:45

Koronavirüs salgınında, filyasyon ekiplerinin VIP hastalara yönlendirilmesi ve yoğun bakım yataklarının da VIP hastalara ayrılması uzun bir süre tartışılırken şimdi de Covid-19 aşısında VIP döneminin başladığı ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlıkçı olmayan ve şu an aşılanacak grupta da olmayan kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı öğrenildi.

Birgün’ün haberine göre; hastane yönetimleri tüm soruları yanıtsız bırakarak açıklama yapmadı.

BİR GÜNDE AŞILAMA KAPSAMINDA OLMAYAN 30’A YAKIN KİŞİ AŞILANDI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya BirGün’den İsmail Arı'ya yaptığı açıklamada, “Sadece önceki gün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı hastanelerde aşılama kapsamında olmayan 30’a yakın kişi aşılandı. Bu kişiler sağlık çalışanı değil ve şu an aşılama kapsamında olan 85 yaş üstü kişiler de değiller.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde de aynı durum söz konusu. Yine orada da sağlıkçı olmayan ve aşılama kapsamında bulunmayan kişilere Covid-19 aşısı yapılıyor” diye konuştu.

VIP AŞI HİZMETİ SUNULUYOR

“VIP filyasyon, VIP yoğun bakım hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı’nın VIP aşı hizmeti de sunması bizleri şaşırtmadı” diyen Yalçınkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşılama kapsamında olmayanlara aşı yapıldığını sağlıkçı arkadaşlarımız fark ediyor. Daha sonra aşı yapılanların üniversite yöneticileri ile hastane yöneticilerinin akrabaları olduğu ortaya çıkıyor.

Arkadaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile üniversite yetkililerine de haber veriyor. Aşılama kapsamında olmayanlara nasıl üzerinde barkod yer alan aşının sistem üzerinden nasıl çıktığını anlayabilmiş değiliz. Burada çok ciddi soru işaretleri var.”

EV HANIMI DA VAR EMEKLİ ÖĞRETMEN DE

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlıkçı ise “Sağlıkçılara ve 85 yaş üstüne aşı yapılıyor ama bazı hastane yöneticilerinin akrabalarına ve kim olduğunu bilmediğimiz kişilere de sistem üzerinden Covid-19 aşısı çıktığını gördük.

Bu kişiler 85 yaşının altında. Mesele 65 yaşında bir emekli öğretmen de var, ev hanımı olanlar da. Hatta yaşı genç olup memur olanlar dahi var. Bizler, sistemde bu kişilere nasıl Covid-19 aşısı çıktığını anlayabilmiş değiliz. Bu kişilerin kimlerin akrabası olduğunu ve sistem üzerinden nasıl aşı olabildiklerini merak ediyoruz” dedi.

İMTİYAZ SAHİBİ İNSANLAR

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç ise “Hacettepe Hastanesi’nde üniversite idarecilerinin ve yöneticilerinin de öncelikli listeye yazıldığı ve aşı olduğunu duyduk. Önce sağlıkçılar sonra toplu alanlarda yaşayanlar ve ardından 65 yaş üstü aşılanmalı. ATO’ya 58 sağlık çalışanı çeşitli nedenlerden dolayı aşıya ulaşamadığı için başvurdu. Topu topu 3 milyon doz aşı gelmiş ve aşı sayısı da bu kadar yetersizken sıralamada bir yeri olmayan imtiyaz sahibi insanlar aşı oluyor ve elbette doğru bulmuyoruz” diye konuştu.