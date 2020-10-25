Sağlıkçılar, ‘Aynı anda koronavirüs ve grip olmayın’ uyarısı yaptı

TEİS Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem, ‘Aynı anda koronavirüs ve grip olmayın’ uyarısında bulunarak grip aşısı yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Sarp Sağkal
25 Ekim 2020 Pazar, 05:30
Sağlıkçılar, ‘Aynı anda koronavirüs ve grip olmayın’ uyarısı yaptı
Abone Ol google-news

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdem, bir kişinin aynı anda hem koronavirüs hem de grip hastalığını yaşayabileceğini belirterek grip aşısı yaptırmanın önemini vurguladı. 

Erdem, bu dönemde grip aşısının yapılmasının önemini “Grip salgınıyla koronavirüs salgınının belirtileri aynı. Aşı olursanız korona olduğunuzda tanısı daha kolay olur. Aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerin yükü zaten fazla. Grip aşısı olunmazsa ve vatandaşlarımız hastalanırsa bunun sağlık sistemimize ciddi bir yükü olur” sözleriyle açıkladı. 

Erdem, “Hasta, koronayla gribe aynı anda yakalanırsa bu çok ağır geçer. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü 6 aydan büyük herkesin grip aşısı olması konusunda açıklamalar yapıyor” dedi. Gribin kendi başına da öldürücü bir hastalık olduğuna işaret eden Erdem, “Amerika’da geçen yıl 50 milyon grip vakası görülmüş. Bu 50 milyonun 700 bini hastanede yatmış. 60 bin Amerikalı grip kaynaklı yaşamını yitirmiş. İki pandemiyi beraber yaşarsak bunun etkileri daha yoğun ve tehlikeli olur” dedi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler