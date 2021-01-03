Sağlıkçılara adanan bir kitap

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Pandemi sırasında yaşamını yitiren sağlıkçılara adanan kitapta, “Virüslerin insan evrimindeki rolü”, “Salgınların tarihi: Toplumsal ve siyasal açıdan kısa bir bakış”, “Karantina, izolasyon, filyasyon”, “Aşı Karşıtlığı”, “Covid-19 sosyolojisi?” gibi pek çok konu inceleniyor. Kitapta Prof. Dr. Afşar Timuçin, Dr. Çağrı Mert Bakırcı, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, Prof. Dr. Helga Rittersberger-Tılıç, Dr. L. Doğan Tılıç, Doç. Dr. Barış Doster, Fatih Yaşlı, Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda uzmanın analiz yazılarına yer veriliyor.

‘ASIL ROTA İNSAN-DIŞILIK’

Kitabın önsözünde, Prof. Yenen ve Prof. Badur, insanların, salgının atlatılması için umut olarak sunulan aşı ve ilaç konularına ilgilerinin arttığına dikkat çekerek özetle şunları kaydetti:

“Toplumların yönetim biçimlerinin insan ve insani değerlere bakışı Covid-19 salgınıyla birlikte kimsenin yadsıyamayacağı bir biçimde aydınlandı; kapitalizm döngüsel krizlerini çoklukla yeni teknolojiler ve yeni sömürü alanları yaratarak aşıyor olsa da kapitalist düzende krizlerin aşılmasının asıl rotasının insan-dışılık olduğu bir kez daha açıkça ortaya çıktı. Neoliberal örüntüyle sarmalanmış dünya ekonomilerinin ve bu bağlamda Türkiye kapitalizminin salgın döneminde derinleşen emek düşmanlığı ve örtülü/açık gericilikle işbirliği daha da görünür hale geldi. Bir yandan bilimsel araştırmalarla salgını baskılama ya da yayılmasını önleme arayışları sürerken, bir yandan da salgının ortaya çıkmasıyla katmerlenen ekonomik krizden siyasi ve ekonomik çıkış yolları için çözüm önerileri üretilmeye çalışılıyor. İnsanın tarih yapıcı rolü yeniden biçimleniyor. Covid-19 krizinin bu çok boyutluluğu, ister istemez konunun değişik disiplinlerce ele alınmasını ve farklı yaklaşımları gündeme getirdi. Bu kitap bu bakış açısıyla hazırlandı ve her biri konusunda uzman değerli yazarların katkılarıyla ortaya çıktı.” l İSTANBUL