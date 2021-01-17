Sağlıkçılara 'rüşvetçi' diyen Murat Alan'a sert tepki: Haddini bil!
Ankara Tabip Odası (ATO), Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın sağlık çalışanlarına "rüşvetçi" ithamlarına yönelik, “Kamuoyunu yalan beyanla yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Murat Alan Haddini Bil” açıklaması yaptı.
Provakatif yayınlarıyla tepki çeken Akit TV'de yayınlanan bir programda Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, sağlıkçıların tepkisini çeken ifadeler kullandı. 6 bin liradan aşağı maaş alan hemşire olmadığını söyleyen Alan, sağlıkçıların sürekli 'özlük hakları' sorununu dile getirmesinden şikayet etti.
Sağlıkçıların yaşanılan kriz ortamında özlük hakları gibi konuları açmamaları gerektiğini savunan Alan, “Afrin’e ordumuz gideceği zaman subaylarımızın ‘bizim özlük haklarımızı verin’ demesi gibi. Yahu biz bunu mu konuşuyoruz? TSK’nın oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız, yoksa sizin özlük hakları konusunu mu? (…) Bu ne biliyor musunuz? ‘Rüşvetimi ver susayım’ mantığı gibi bir şey” dedi.
Ankara Tabip Odası, RTÜK ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göreve davet ederek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Covid-19 pandemisine karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına ‘rüşvetçi’ karalamasında bulunan, kamuoyunu yalan beyanla yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan Haddini Bil!
Yüzlerce sağlık çalışanını Covid-19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz bir dönemde bu sözler kabul edilemez! Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, ve RTÜK’ü göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!”
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