Sağlık çalışanlarının Covid-19'a yakalanma oranları açıklandı: Koronadan ölen 74 kişiden 1’i sağlıkçı

25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının virüs riskini inceleyen Türk Toraks Derneği bir anket gerçekleştirerek Covid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Aralık 2020 ve Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ankete göre. Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 57,4 olduğu ortaya çıktı. Bu oranın tüm dünyadaki ülkelere göre Türkiye'de çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır. Anketlere verilen yanıtlara göre Haziran – Temmuz 2020 döneminde yüzde 12,1 olan Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı oranı Aralık 2020 - Ocak 2021 döneminde anlamlı oranda artarak yüzde 57,4 olmuştur. Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3’ünü, tüm Covid-19 enfeksiyonlarının ise en az yüzde 14' ünü oluşturduğunu bildirdi. Buna göre dünyada her 7 Covid-19 hastasının 1’i sağlık çalışanları oluşturuyor.

TÜRKİYE’DE ÇOK DAHA YÜKSEK

Türk Toraks Derneği de bir anket gerçekleştirerek Covid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Aralık 2020 ve Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ankete göre Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 57,4. Bu oranın tüm dünyadaki ülkelere göre Türkiye'de çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil “Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini, her 10 Covid-19 hastasından 1’inin sağlık çalışanı olduğunu belirtmiştir. Bugün itibarıyla Türkiye’de 28 bin 138 kişiyi Covid-19 nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz, bunların 380’i sağlık çalışanı. Bu demek oluyor ki, Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır” diye konuştu. Haziran ayında da benzer araştırmayı yaptıklarını anımsatan İtil “Anketlere verilen yanıtlara göre Haziran – Temmuz 2020 döneminde yüzde 12,1 olan Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı oranı Aralık 2020 - Ocak 2021 döneminde anlamlı oranda artarak yüzde 57,4 olmuştur. Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir. Tüm bu verilere rağmen sağlık çalışanlarına birçok sağlık kuruluşunda halen düzenli PCR taraması yapılmamaktadır” dedi.

AİLELERİYLE BİRLİKTE RİSK

Prof. Dr. İtil, şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarının çoğunlukla aileleriyle birlikte hasta olduğu düşünülürse, yakınlarının Covid-19 hastalığına yakalanma ve ölüm oranlarının da toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla olması kaçınılmazdır. Pandemi döneminin başındaki alkışlara rağmen, damgalanma, ayrımcılık ve şiddetin hız kesmeden devam etmesine ek olarak ailelerinin hastalanması ve en nihayetinde yaşanan kayıpların sağlık çalışanlarının tükenmişliğini hazırlayan en önemli faktörler olduğuna şüphe yoktur.”

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENMEKTE’

Sağlık çalışanlarının tükenmekte olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Uz. Dr. Aylin Güngör ise “Sağlık çalışanları hastalarının, arkadaşlarının, yakınlarının enfeksiyon ve ölümlerine şahit olmaktadır. Hastalanacakları ve ölebilecekleri korkusu yaşamalarına rağmen görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Covid -19 Hastalığının meslek hastalığı olarak tanımlanması yolunda ve maluliyet - vazife malullüğü gibi kavramlar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce atılan adımlar olumlu olmakla birlikte geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.