Sağlık çalışanlarının Covid-19'a yakalanma oranları açıklandı: Koronadan ölen 74 kişiden 1’i sağlıkçı

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının virüs riskini inceleyen Türk Toraks Derneği bir anket gerçekleştirerek Covid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Araştırmada sağlık çalışanlarında Covid-19'un aralık 2020 -ocak 2021 döneminde artış gösterdiği ortaya çıktı.

Sibel Bahçetepe
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00
Sağlık çalışanlarının Covid-19'a yakalanma oranları açıklandı: Koronadan ölen 74 kişiden 1’i sağlıkçı
Abone Ol google-news

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının virüs riskini inceleyen Türk Toraks Derneği bir anket gerçekleştirerek Covid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Aralık 2020 ve Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ankete göre. Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 57,4 olduğu ortaya çıktı. Bu oranın tüm dünyadaki ülkelere göre Türkiye'de çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır. Anketlere verilen yanıtlara  göre  Haziran – Temmuz 2020 döneminde  yüzde 12,1 olan Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı oranı  Aralık 2020 - Ocak 2021 döneminde anlamlı oranda  artarak  yüzde 57,4  olmuştur. Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir” dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3’ünü, tüm Covid-19 enfeksiyonlarının  ise en az yüzde 14' ünü oluşturduğunu bildirdi. Buna göre dünyada her 7 Covid-19 hastasının 1’i sağlık çalışanları oluşturuyor. 

TÜRKİYE’DE ÇOK DAHA YÜKSEK

Türk Toraks Derneği de bir anket gerçekleştirerek Covid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Aralık 2020 ve Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ankete göre Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 57,4. Bu oranın tüm dünyadaki ülkelere göre Türkiye'de çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil “Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’de Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini, her 10 Covid-19 hastasından 1’inin sağlık çalışanı olduğunu belirtmiştir. Bugün itibarıyla Türkiye’de 28 bin 138 kişiyi Covid-19 nedeniyle kaybetmiş bulunuyoruz, bunların 380’i sağlık çalışanı. Bu demek oluyor ki, Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ölen her 74 kişiden 1’i ne yazık ki sağlık çalışanıdır” diye konuştu.  Haziran ayında da benzer araştırmayı yaptıklarını anımsatan İtil “Anketlere verilen yanıtlara  göre  Haziran – Temmuz 2020 döneminde  yüzde 12,1 olan Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı oranı  Aralık 2020 - Ocak 2021 döneminde anlamlı oranda  artarak  yüzde 57,4  olmuştur. Bu oranlar dünya verilerinin çok üzerindedir. Tüm bu verilere rağmen sağlık çalışanlarına birçok sağlık kuruluşunda halen düzenli PCR taraması yapılmamaktadır” dedi. 

AİLELERİYLE BİRLİKTE RİSK 

Prof. Dr. İtil, şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarının çoğunlukla aileleriyle birlikte hasta olduğu düşünülürse, yakınlarının Covid-19 hastalığına yakalanma ve ölüm oranlarının da toplumun diğer kesimlerine göre  daha fazla olması kaçınılmazdır. Pandemi döneminin başındaki alkışlara rağmen, damgalanma, ayrımcılık ve şiddetin hız kesmeden devam etmesine ek  olarak ailelerinin hastalanması  ve en nihayetinde yaşanan kayıpların sağlık  çalışanlarının tükenmişliğini  hazırlayan  en önemli  faktörler olduğuna şüphe yoktur.”

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENMEKTE’

Sağlık çalışanlarının tükenmekte olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Uz. Dr. Aylin Güngör ise “Sağlık çalışanları hastalarının, arkadaşlarının, yakınlarının enfeksiyon ve ölümlerine şahit olmaktadır. Hastalanacakları ve ölebilecekleri korkusu yaşamalarına rağmen  görevlerini yapmaya devam etmektedirler. Covid -19 Hastalığının meslek hastalığı olarak tanımlanması yolunda ve maluliyet -  vazife  malullüğü gibi kavramlar  konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce  atılan  adımlar olumlu  olmakla  birlikte  geliştirilmesi gerekmektedir” dedi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler