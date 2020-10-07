Sağlıkta ‘kusurlu hizmetin’ 2 yıllık bedeli 31 milyon TL tazminat

07 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Bakanlık söz konusu kusurdan sorumlu personelinden ise tazminat tutarını temin etmede eksiklikler yaşadı. 2019’da kusurlu hizmetten ödenen tazminat miktarı 9 milyon 783 bin 426 lirayı buldu. Sayıştay, kusurlu hizmet konusunda bakanlığı geçen yıl da uyarmıştı. 2018 yılı denetim raporuna göre, Sağlık Bakanlığı’na söz konusu nedenden 125 dava açıldı. Davalar sonucu 21 milyon 506 bin 788 TL tazminat ödendi. Bakanlık iki yılda, sağladığı kusurlu sağlık hizmeti nedeniyle yurttaşlara toplam 31 milyon 290 bin 211 TL tazminat ödemek zorunda kaldı.

Bu bilgilerin yanında, kusurlu sağlık hizmetine ilişkin kanunun hekimlere zorunlu tuttuğu sigortanın yaptırılmadığı ve bunun da bakanlıkça takip edilmediği görüldü. Raporda ayrıca, kusurlu tek personelin hekimler değil yardımcı sağlık personeli de olabileceği ve bu durumu önlemek için bir yasal düzenleme çalışması yapılabileceği kaydedildi.