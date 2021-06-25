25 Haziran 2021 Cuma, 06:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin 2 ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılan palyatif bakım servisi, yurttaşlardan gelen yoğun talep üzerine kapasite artırımına gidiyor. 12 yataklı servisi 20 yatak kapasitesine çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Kadir Devrim Demirel, “Buraya 10 Ocak’ta başhekim olarak göreve geldim. Böyle bir servise ihtiyaç olduğunu düşünerek konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve il sağlık müdürümüze açtık. Sağlık Bakanlığı’nın da önem verdiği bir konu olduğu için izinlerimiz kısa sürede çıktı. Açılıştan sonra çok ciddi bir talep yoğunluğu olunca servisi genişletme kararı aldık. Sırada bekleyen çok fazla hastamız var. Şu an bir katta tadilat işleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açılışını yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Demirel, kanser hastalığının ortaya çıkardığı semptomları azaltmak ve ortadan kaldırmak için verdikleri hizmetlere ilişkin, “Burada yaptığımız sağlıkta sosyal belediyecilik. Hastaların yemeğiyle özel bir diyetisyenimiz ilgileniyor. Yemeklerimiz belediyenin aş ocağından geliyor, ordan hastalarımızın özel isteklerini dikkate alarak menüler hazırlanıyor. Hastalara ve yakınlarına psikolojik destek veriyoruz. Hem burada kalan hastaları hem de kendilerine refakat eden yakınlarını mutlu etmek için her türlü imkânı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm bu çalışmaların yanında bir de koronavirus ile mücadele ettiklerini dile getiren Demirel, “Virüsün buradaki hastalara bulaşmaması için her türlü önlemi aldık. Düzenli aralıklarla test yapıyoruz. Hastalarımız için tüm çalışma arkadaşlarımız ile 7 gün 24 saat çok özel ve özenli bir mücadele veriyoruz” dedi.