Saha içinde tehdit: Seni öldürürüm
Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Barcelona'yı deplasmanda 4-1 yenerken; hat-trick yapan Kylian Mbappe başrol oynadı. Genç yıldızın buna karşın saha içinde Barcelona'lı Jordi Alba'yı ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Barcelona karşısında Paris Saint Germain'e (PSG) maçı kazandıran Kylian Mbappe'nin karşılaşma sırasında sinirli anları ortaya çıktı. Fransız yıldızın tartışma anında Kylian Mbappe'ye "Dışarıda seni öldürürüm" dediği bildirildi.
Maç içerisinde Kylian Mbappe ile Barcelona'nın sol beki Jordi Alba arasında tansiyon yükseldi. Gerard Pique'nin araya girdiği olayı yayıncı Movistar kameraları yakından çekti. Mbappe, Barcelona defans oyuncusu Sergino Dest'e kendisine dokunmaması uyarısında bulundu. Araya giren Alba PSG'li yıldıza "Biraz büyü" dedi. Bu andan itibaren iyice sinirlenen Mbappe, Alba'ya "Seni dışarıda öldürürüm" diye çıkıştı.
Bu sırada araya Gerard Pique girdi ve "Kimi öldürüyorsun?" diyerek tepki gösterdi.
Alba ise "Öğreniyor, öğreniyor" diyerek Mbappe'ye göndermede bulundu.
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