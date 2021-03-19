Saha kenarı karıştı, küfürleşmeler var

Galatasaray-Rizespor maçının uzatmalarında iki takım yedek kulübesi gerginleşti.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 21:03
Saha kenarı karıştı, küfürleşmeler var
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Galatasaray-Rizespor maçının uzatmalarında iki takım yedek kulübesi gerginleşti.

Küfürleşmeler yaşanırken maçı tribünden izleyen Rizeli yedek oyuncularla Galatasaray yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Oyun dururken güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'le Rize teknik kadrosu arasında da söz düellosu yaşandı.


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