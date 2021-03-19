Saha kenarı karıştı, küfürleşmeler var
Galatasaray-Rizespor maçının uzatmalarında iki takım yedek kulübesi gerginleşti.
Galatasaray-Rizespor maçının uzatmalarında iki takım yedek kulübesi gerginleşti.
Küfürleşmeler yaşanırken maçı tribünden izleyen Rizeli yedek oyuncularla Galatasaray yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Oyun dururken güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'le Rize teknik kadrosu arasında da söz düellosu yaşandı.
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