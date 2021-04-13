Sahalarda bir ilk! Ezan sakatlığa denk geldi iftar yaptılar
TFF 1. Lig'de oynanan Giresunspor - Keçiören Ankaragücü maçının 10. dakikasında futbolcular iftarlarını yaptı.
Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçının 10. dakikasında yaşanan bir sakatlık, iftar vaktine denk geldi.
İki takımın futbolcuları saha kenarına gelerek oruçlarını açtı. Futbolcuların iftarlarını yaptıkları video ise maça damga vurdu.
İftarın ardından devam eden maçı 2-1 kazanan Giresunspor liderliğini sürdürdü.
?? GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021
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