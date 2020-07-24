Şahan Gökbakar'dan Ayasofya tepkisi: Canı gönülden kutlarım
Ayasofya çevresinde yaşanan kalabalık ve izdihama Şahan Gökbakar’dan tepki geldi. Gökbahar, ''Koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı.
Ayasofya bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Ayasofya çevresinde ise binlerce kişi toplandı. Sosyal mesafeye dikkat edilmedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.
Metro İstanbul, Ayasofya Camii’nin açılışı dolayısıyla oluşan yoğunluktan dolayı tarihi yarımadaya yakın olan istasyonlarda hizmet verilmeyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından Camii çevresinde yaşanan kalabalık ve izdihama tepki gösteren Şahan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
''1 metrekarelik alanda 3 kişi duran ve sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım"
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