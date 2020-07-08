Şahan Gökbakar'dan Hasankeyf yorumu: 'Patenci gençler sonunda betonda kayabilecekler'

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:10

Hasankeyf’te Ilısu Barajı’ndan dolayı 12 bin yıllık tarihin yüzde 80'i sular altına gömülürken sadece yüzde 20'si gün yüzünde kaldı. Hasankeyf’in yeni görüntüsüyle ilgili fotoğraflar sosyal medyada hızla yayılırken yüzbinlerce kullanıcı bu durumu eleştirdi.

İnsanlık tarihine ışık tutan yerlerden biri olan Hasankeyf’in sular altında kalmasından sonra ortaya çıkan yeni görüntü büyük üzüntü yaratmış pek çok kişi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.

Ortaya çıkan yeni tabloya tepki gösterenlerden biri de Şahan Gökbakar oldu. 12 bin yıllık tarihin sular altında kalmasından sonra ortaya çıkan görüntüyü beğendiğini söyleyerek kinaye yapan Gökbakar “emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” demeyi de unutmadı.

Şahan'ın söz konusu paylaşımı ise şu şekilde:

"Çok beğendim, emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum. 12 bin yıldır atıl ve terkedilmiş olarak boş boş duran, dünyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Hasankeyf, ülkemize kazandırılmış oldu. Ayrıca yıllardır mağdur durumda olan, bölgedeki kaykay ve patenci gençler de sonunda doya doya bu müthiş betonda kayabilecekler.. Eskiye ve tarihe takılıp kalmamak lazım..."