Şahan Gökbakar'dan 'yandaş medyanın' manşetine tepki: 'Siz hangi ülkenin basınısınız?'

06 Ağustos 2021 Cuma, 17:19

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken; havuz medyasının, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşete taşıyıp hedef göstermesi tepki çekmişti.

Saray medyasının hedef aldığı isimlerden olan oyuncular Burcu Biricik ve Farah Zeynep Abdullah da, söz konusu o habere yanıt vermişti.

Havuz medyasının hedef gösteren haberine bir tepki de, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"SİZ HANGİ ÜLKENİN BASINISINIZ?"

"Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız" başlığını kullanan yandaş medyaya, yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar da sanatçıları hedef alan manşete sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. "İnsanları fişlemeyi, toplumu ayrıştırmayı bırakın" diyen Gökbakar "Siz hangi ülkenin basınısınız" diye sordu.

Gökbakar, "Bu insanlar devleti eleştirmiyorlar, vatanları yanarken yardım istiyorlar" diye konuştu.

