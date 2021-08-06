'Havuz medyası' hedef göstermişti: Oyuncu Burcu Biricik'ten o habere yanıt
'Camdaki Kız' dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, havuz medyasının kendisini hedef göstermesine sessiz kalmadı. Biricik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ben vatanıma aşığım" diyerek, kendisi dahil diğer ünlü isimlerin de hedef gösterildiği habere tepki gösterdi.
Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken; havuz medyasının, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşete taşıyıp hedef göstermesi tepki çekmişti.
BİRİCİK'TEN O HABERE YANIT
Bu sezon Kanal D'de yayımlanan 'Camdaki Kız' dizisiyle ekranda olan Burcu Biricik, bu ithama sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kendisi dahil diğer ünlü isimlerin de hedef gösterildiği habere tepki gösterdi.
Biricik, "Ben vatanıma aşığım" diyerek, "İtham edildiğim şeyin tersine ben vatanına aşık, sırf bu yüzden tek bir canın dahi canı yanmasın, tek bir güzelliği bozulmasın diye çabalayan ve elinden geldiğince yardım etmeye çalışan bir vatandaşım. Umarım küçük de olsa bölgedeki birinin bir ihtiyacına, bir ağaca, bir hayvana dokunmuştur" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı şu şekilde:
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