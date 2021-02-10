Sahanın en iyisi Merih Demiral

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu. Merih Demiral ise performansı ile yine dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:41
Sahanın en iyisi Merih Demiral
Abone Ol google-news

Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter’i eleyerek, İtalya Kupası'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti. 

La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler