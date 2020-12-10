sahibinden.com Kasım ayı emlak endeksi sonuçları açıklandı

10 Aralık 2020 Perşembe, 13:56

BİR KONUTUN ORTALAMA EL DEĞİŞTİRME SÜRESİ 51 GÜN

sahibinden.com Kasım Ayı Emlak Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, satılık konut ilanlarının kapanma süresi dikkate alındığında, kasım ayında Türkiye genelinde ortalama konut satış süresi geçen yılın aynı ayına göre 2 gün azaldı ve bir konutun ortalama el değiştirme süresi 51 gün olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde ortalama satılık konut fiyatlarında yükseliş de devam etti.

Kasım ayında Türkiye’nin en çok yeni “Satılık Konut” ilanı girilen ilçeleri sırasıyla İstanbul’un Esenyurt ve Kadıköy, Ankara’nın Keçiören, Antalya’nın Muratpaşa ve İstanbul’un Beylikdüzü ilçeleri oldu.

Satılık konutlar itibarıyla Türkiye genelinde en fazla değer kazanan ilçeler sıralamasında iki aydır lider konumda olan Muğla’nın Ula ilçesi ve Samsun’un 19 Mayıs ilçesi bu ay da yerini korudu. Satılık konut fiyatları Ula'da yüzde 157, 19 Mayıs ilçesinde ise yüzde 105 arttı.

Fiyat artışında bu iki ilçeyi, yüzde 102 ile Kırklareli’nin Demirköy, yüzde 101 ile Antalya’nın Döşmealtı, yüzde 80 ile Mardin’in Kızıltepe ilçeleri takip etti.

Türkiye genelinde tek değer kaybeden ilçe ise yüzde 1 düşüşle Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi oldu.

İlçe bazında ortalama konut kira bedelleri değerlendirildiğinde ise yıllık artışın en çok gerçekleştiği ilçe yüzde 84’lük artışla Antalya’nın Döşemealtı ilçesi oldu. Bu ilçeyi sırasıyla yüzde 83 ile Antalya’nın Kaş, yüzde 64 ile Sakarya’nın Sapanca, yüzde 61 ile İzmir’in Karaburun, yüzde 60 ile Gaziantep’in Nizip ilçeleri takip etti. Konut kiralarında en yüksek düşüş yüzde 34 ile İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde gerçekleşti.

İstanbul’da satılık konutların ortalama satış süresi ise 52 gün olarak belirlendi. Son yıllarda şehrin yoğunluğundan uzak olmak, daha sakin ve yeşil bir ortamda yaşamak isteyenlerin tercih ettiği Adalar son 1 yılda yüzde 73 artışla İstanbul’un en çok değer kazanan ilçesi oldu. Adalar’ı yıllık bazdaki değer artışına göre yüzde 51 ile Başakşehir ve Şile, yüzde 49 ile Beylikdüzü, yüzde 45 ile Kadıköy takip etti.

İstanbul’da ortalama konut kira bedeline göre son bir yıl içerisinde en çok değer kazanan ilçe yüzde 36’lık artışla Şile oldu. Bu ilçeyi yüzde 33 ile Avcılar, yüzde 32 ile Çatalca, yüzde 29 ile Beylikdüzü, yüzde 27 ile de Arnavutköy izledi.

GÖLBAŞI, ANKARA’NIN EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLÇESİ OLMAYA DEVAM ETTİ

En çok konut satışının gerçekleştiği ikinci şehir konumunda olan Ankara’da konutların ortalama satış süresi de 40 gün düzeyinde gerçekleşti. Yeni konut projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte başlayan hareketlenme ve ilçeye yapılması planlanan yeni sosyal donatı alanlarının da etkisiyle, son aylarda Gölbaşı ortalama satılık konut fiyatlarında yıllık yüzde 72’lik artışla Ankara’nın en çok değer kazanan ilçesi olmaya devam etti.

Gölbaşı’nı takiben yüzde 50 ile Akyurt, yüzde 49 ile Elmadağ, yüzde 43 ile Keçiören, yüzde 41 ile Sincan yıllık değer artışıyla öne çıkan ilçeler olarak sıralandı.

Ankara’da son bir yıl içerisinde ortalama konut kira bedeline göre en çok artışın gerçekleştiği ilçe yüzde 18 ile Çubuk oldu. Bu ilçeyi sırasıyla yüzde 17 ile Etimesgut, yüzde 16 ile Keçiören ve Polatlı, yüzde 14 ile Altındağ takip etti.

İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM SATILIK KONUT FİYATLARINI ARTIRDI

İzmir’de konutların ortalama el değiştirme süresi ise 55 gün oldu. Depremin ardından yüksek katlı binalarda yaşamak yerine daha geniş alana sahip az katlı evleri tercih edenlerin yoğun ilgi gösterdiği Çeşme yüzde 72 artışla en çok değer kazanan ilçe olarak öne çıktı.

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle son dönemde revaçta olan sahil kasabaları, depremin etkisiyle müstakil evlerde yaşamak isteyenlerin de yoğun olarak tercih ettikleri bölgeler oldu. Buna göre İzmir’in ilçeleri arasında yer alan yüzde 65 ile Güzelbahçe, yüzde 63 ile Ula, yüzde 61 ile Foça ve Karaburun en çok değer kazanan ilçeler olarak sıralandı.

Depremin ardından kiralık konutlarda hareketliliğin yaşandığı İzmir’de son bir yıl içerisinde ortalama konut kira bedeline göre en çok artışın gerçekleştiği ilçe ise yüzde 61’lik artışla Karaburun oldu. Yüzde 44 ile Dikili, yüzde 39 ile Seferihisar, yüzde 35 ile Güzelbahçe ve yüzde 22 ile Kemalpaşa da ortalama kira artışının en fazla görüldüğü diğer ilçeler arasında yer aldı.