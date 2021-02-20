Şahinbey’de, okul alanı ticaret ve konut alanına dönüştürülmek isteniyor

20 Şubat 2021 Cumartesi, 06:00

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun başkan olduğu Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait Erdem Koleji’nin bulunduğu arazi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ticaret ve konut alanına çevrildi. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan karara karşı açtığı davayı kazandı. Belediye davayı Danıştay’a götürdü. Şencan, “Bu arazi şu an çok değerli, Kalyoncu okulu daha ucuz bir araziye taşıyıp buraya ticaret ve konut yapacak. Arazi devasa değerlenmiş olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kalyoncu için bu arazinin peşini bırakmıyor” dedi.

Gaziantep Şahinbey’de Yeşilvadi Bulvarı’nda yer alan özel Erdem Koleji’nin bulunduğu arazi büyükşehir belediyesi tarafından 2016 yılında konut ve ticaret alanına dönüştürüldü. CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan bölgede yoğun nüfus ve trafik oluşacağı gibi gerekçelerle kararın iptali istemiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne karşı dava açtı ve davayı kazandı. Araziyle ilgili tekrar benzer değişiklik yapıldı. Şencan tekrar dava açtı ve dava imar değişikliği kararının iptaliyle sonuçlandı. Belediye karara itiraz etti. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi belediyenin itirazını reddetti. Belediye Danıştay’a giderek istinafın kabul edilmesini ve davanın reddedilmesini istedi. Davaya Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü de müdahil oldu.

‘TADİLAT YANLIŞ’

Cumhuriyet’e konuşan Hasan Şencan arazide yapılan değişikliğin bölgedeki yoğunluğu artıracağına dikkat çekerek “Hem trafik açısından hem de nüfus açısından sıkıntı olacak. Bu arazinin statüsünün değişmesi sosyal tesis ihtiyaçlarını da ortaya çıkaracak ve mevcut planlamanın dışına çıkmış olacak. İnsanlar zarar görecek” dedi. Şencan, “‘Değeri şu an 1’se 10’a çıkacak. Böyle ciddi bir kâr güdülüyor. Yoğunluk artışı hesaplanmıyor. Mahkeme buna karar verirken de bu yoğunluk artışını çözemedikleri için ve yerine aynı imar ölçülerinde aynı bölgede yeni bir okul yaptıramadığı için iptal kararı verdi. Büyükşehir belediyesi aynı bölgeye yeni bir okul yaptıramıyor çünkü yer yok. Buradaki sosyal tesis alanlarının da cami, okul, park alanları gibi yeniden değerlendirmesi lazım. Onu da değerlendiremedikleri için mahkeme sürekli bizi haklı buluyor. İmar tadilatının yanlış olduğunu kendileri de biliyor ama nedense buranın peşini bırakmıyorlar” diye konuştu.