Sahra çölüne kar yağdı

Sahra Çölü’nün Cezayir sınırlarındaki bölgesine yağan kar muhteşem görüntüler oluşturdu.

İHA
19 Ocak 2021 Salı, 14:32
Sahra çölüne kar yağdı
Abone Ol google-news


Cezayir’in Naama eyaletinin Ain Sefra kasabasında termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesiyle Sahra Çölü’ne kar yağdı. Kasabaya 42 yıldır 4’üncü kez yağan kar eşsiz görüntüler oluşturdu. Kasabaya daha önce 1979, 2017 ve 2018 yıllarında kar yağmıştı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler