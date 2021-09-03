Sahte aşı kartı kullandı: 'Maderna' yazdığı için yakalandı
ABD'ye bağlı Hawaii Adası'na tatile giden Amerikalı kadın, sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı belgesi kullanmaktan gözaltına alındı.
Hawaii basınındaki haberlere göre, 24 yaşındaki Amerikan vatandaşı Chole Mrozak, ilaç firması Moderna'yı anımsatan "Maderna" ismiyle düzenlediği sahte aşı kartı nedeniyle birkaç gün gözaltında tutuldu.
Hawaii yerel yönetiminin Covid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilere şart koştuğu 10 günlük karantina zorunluluğunu aşmak için 23 Ağustos'ta sahte belgeyle Ada'ya giriş yaptığı anlaşılan kadın, tatil dönüşü Hawaii havalimanında polis tarafından yakalandı.
KEFALETLE SERBEST
Hawaii'nin Covid-19 acil durum kurallarını ihlal etmek ve yanlış beyanda bulunmaktan suçlanan genç kadının, duruşmaya kadar 2 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Hawaii Başsavcılık Departmanı Sözcüsü geçen ay, aşı kartları üzerine oynama yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki turistin bir yıla kadar hapis veya 5 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.
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