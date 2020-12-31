'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli kararına itiraz

31 Aralık 2020 Perşembe, 13:32

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkemenin kararı ortaya çıktı. Kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.

Konuya ilişkin birçok siyasetçi açıklama yaparken, onlarca web sitesinde haberler yapılmıştı.

ERİŞİM ENGELİ

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu ilişkin haberlere, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle bugün erişim engeli ve kaldırılmasına ilişkin karar verdi.

İTİRAZ EDİLDİ

Erişim engeli kararına itiraz eden HKP avukatları İtiraz Dilekçesinde “unutulma hakkı” ve “genel af” gerekçelerine dayanan kararın hukuksuz olduğunu açıklayarak, kararın siyasi bir karar olduğunu belirtti.

'HER SESİ KISMA POLİTİKASIDIR'

İtiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği'nin itiraz konusu kararının ne usulen, ne esasen hiçbir hukukiliği yoktur! Bu karar ne yazık ki ülkede son dönem çok yaygın bir şekilde uygulanan; iktidar aleyhine çıkan her sesi kısma politikasına hizmet etmekten başka bir şeye hizmet etmemektedir. Ayrıca bu kararla Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin suçun sübutu yönünden yaptığı tespitler ortadan kaldırılmak istenmektedir ve Hamza Yerlikaya’nın sahte diploma kullandığını tespit eden Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinin üç yargıcının kararı geçersiz kılınmak istenmiştir.”

'SPORCU AHLAKININ GEREKTİRDİKLERİNİ YAPMAK YERİNE...'

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Böylesine önemli bir haber; üstelik delilli belgeli bir haber, kamuoyunda oldukça yankı uyandırmıştır ve günlerdir tartışılmaktadır. Bunun üzerine Yerlikaya sporcu ahlakının gerektirdiklerini yapmak yerine Mahkemeye başvurmuş ve hem resmi Parti sayfalarına hem de sosyal medya sitelerine kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28 Aralık 2020 tarih ve 2020/6242 sayılı kararı ile erişimi engelleme kararı aldırmıştır. Bu konuyla ilgili haberlerin erişimi sadece müvekkil Partinin, Halkın Kurtuluş Partisi'nin sayfasına ve sosyal medya hesaplarına yönelik değil, bu haberi paylaşan diğer 125 URL’ye yönelik olarak da engellenmiştir.”

'HALKIN BİLİNCİNDEN SİLEMEZSİNİZ'

“AKP’nin hukuk bürolarına dönüştürülen yargıdan itirazın kabul edilmesi beklenmez ama bilsinler ki halk bu yapılanları unutmaz. Medyadan bu haberleri silseniz de halkın bilincinden, silemezsiniz! Halkın Kurtuluş Partisi yapılan bu sahtekârlıkların unutulmasına izin vermeyecektir ve hem siyasi olarak hem de hukuki olarak hesap sormaya devam edecektir!”