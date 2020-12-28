28 Aralık 2020 Pazartesi, 21:37

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkemenin kararı ortaya çıktı. Kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.

Konuya ilişkin birçok siyasetçi açıklama yaparken, onlarca web sitesinde haberler yapılmıştı.

ERİŞİM ENGELİ



Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu ilişkin haberlere, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle bugün erişim engeli ve kaldırılmasına ilişkin karar verdi.



ENGİN ÖZKOÇ'TAN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ''Arkadaşlar, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin açıklamam mahkeme tarafından engellendi. Haberiniz olsun. Bunu paylaşarak herkesi haberdar edin... Meydan okuması buraya kadarmış'' ifadelerini kullandı.





Yerlikaya'nın 'sahte diploma' haberlerine erişim engeli getirmesi birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla ilgili yapılan haberlere Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle bugün erişim engeli ve kaldırma getirdi.

Yerlikaya'nın "Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen, ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum" sözlerine karşı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin" yanıtını vermişti. Özkoç'un yanıtının yer aldığı habere de erişim engeli getirildi.