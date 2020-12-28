'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya’nın yargılandığı mahkemenin kararına erişim engeli getirildi. Karara göre, ortaokul mezunu Yerlikaya, sahte lise diploması kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davada mahkemenin kararı ortaya çıktı. Kararda, “Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.
Konuya ilişkin birçok siyasetçi açıklama yaparken, onlarca web sitesinde haberler yapılmıştı.
ERİŞİM ENGELİ
Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğunu ilişkin haberlere, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle bugün erişim engeli ve kaldırılmasına ilişkin karar verdi.
ENGİN ÖZKOÇ'TAN TEPKİ
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ''Arkadaşlar, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin açıklamam mahkeme tarafından engellendi. Haberiniz olsun. Bunu paylaşarak herkesi haberdar edin... Meydan okuması buraya kadarmış'' ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın 'sahte diploma' haberlerine erişim engeli getirmesi birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
NE OLMUŞTU?
Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararıyla ilgili yapılan haberlere Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle bugün erişim engeli ve kaldırma getirdi.
Yerlikaya'nın "Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen, ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum" sözlerine karşı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un "Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin" yanıtını vermişti. Özkoç'un yanıtının yer aldığı habere de erişim engeli getirildi.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi