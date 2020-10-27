Sahte güzellik ölüm getiriyor

27 Ekim 2020 Salı, 02:00

Estetik uygulamalarda mutluluk ve başarı kadar mutsuzluk, komplikasyonlar ve olası yan etkiler de söz konusu. Peki, o zaman nelere dikkat etmeliyiz, olası yan etkileri ve birtakım komplikasyonları en aza nasıl indirebiliriz? Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, cerrahi estetik işlemlerin mutlaka tam teşekküllü bir ameliyathanede ve uzman bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek “Kalitesiz ürünler, gerekli onayları bulunmayan markalar ve bazen sahte malzemeler basit komplikasyonlardan hayatı tehdit edecek ciddiyette sıkıntılara kadar sebep olabilir. Ameliyat dışı estetik uygulamalar ise en az ameliyatlar kadar önemlidir ve hastalarımızın mutluluğu açısından başarılı sonuçlar verir. İşlemlerin yapıldığı yerin bir tıbbi yer olduğunu teyit etmek uygulanan işlemin niteliğine göre uzman hekim denetimi veya uygulamasında yapılmasını beklemek, kullanılan malzemelerde doğru kaliteli onaylı ürünlerin tercih edilmesi gerekir” önerilerinde bulundu.

Tüm dünyada kadın erkek herkes tarafından estetik işlemlere karşı ilgi giderek artıyor. Öte yandan son dönemde estetik sonrası yaşamını yitiren ya da defalarca kez yeniden ameliyat masasına yatmak isteyenlerin gündeme gelmesi estetik ameliyatlarda dikkat edilmesi gerekenleri bir kez daha gündeme getirdi.

FİYAT DEĞİL, KALİTE ÖNEMLİ

Prof. Dr. Yavuzer, tüm dünyada estetik işlemlere karşı ilginin giderek arttığını anımsatarak “Bu talep artışı hem cerrahi estetik işlemlerin hem de cerrahi dışı estetik işlemlerin yapılma miktarında bir artış olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Teknolojinin getirdiği pek çok yeni cihazın estetikte dün yapılamayanların bugün gerçekleştirilebilmesine olanak sağladığını ifade eden Yavuzer, estetik işlemlerin ameliyatlı ve ameliyatsız olarak ikiye ayrıldığını söyledi. Yavuzer, şöyle devam etti:

“Cerrahi estetik işlemlerin mutlaka tam teşekküllü bir ameliyathanede ve uzman bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilmesi arzu edilir. Yetersiz ameliyathane veya hastane koşulları veya konusunda uzman olmama, birtakım olumsuz sonuçların oluşması için önemli bir zemin hazırlar. Bu nedenle her hastanın ameliyat kararı alırken ameliyat olmak istediği hekimin ilgili konudaki yetkinliğine ve ameliyatın gerçekleştirileceği hastaneyi iyi değerlendirmesi, bu konuda titizlikle araştırma yapması önerilir. Ameliyatın gerçekleştirileceği hastane kadar özellikle meme büyütme gibi uzun vadeli malzeme kullanılması gereken ameliyatlarda kullanılacak malzemelerin kalitesi ve güvenilirliği de bir o kadar önem taşır. Kalitesiz ürünler, gerekli onayları bulunmayan markalar ve bazen sahte malzemeler basit komplikasyonlardan hayatı tehdit edecek ciddiyette sıkıntılara kadar sebep olabilir. Ameliyat tercihlerinde gerçekleşebilir elde edebilir sonuçların vaat edilmesi, mucizevi sonuçlardan bahsedilmemesi, yetkin bir hastanede doğru koşullarda operasyonun gerçekleştirilmesi ise estetik cerrahiden mutlu ayrılmanın önkoşullarıdır. Hastaların tercihlerini sadece fiyat endeksli değil, mutlaka önce kaliteye dayalı olarak vermeleri gerekir. Ameliyat süreleri ve bir arada yapılabilecek ameliyatların miktarı da ameliyat sonrası dönemlerde komplikasyon yaşamamak adına kontrol altında tutulmalıdır. Çok sayıda işlemin aynı anda yapıldığı ameliyatlar ve çok uzun süreli ameliyat süreleri istenmeyen yan etkiler açısından riski artırır.”

KALİTESİZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Tıbbi estetik işlemler adı altında geçen ve ameliyat dışı estetik uygulamaların da en az ameliyatlar kadar önemli olduğunu vurgulayan Yavuzer, “İşlemlerin yapıldığı yerin bir tıbbi yer olduğunu teyit etmek, uygulanan işlemin niteliğine göre uzman hekim denetimi veya uygulamasında yapılmasını beklemek, kullanılan malzemelerde doğru kaliteli onaylı ürünlerin tercih edilmesi gerekir. Dünyadaki ekonomik çalkantı nedeniyle çok daha fazla sayıda kalitesiz ürünün ve maalesef sahte ürünün piyasada kullanıcılara sunulması günümüzün bir acı gerçeğidir. Tıpkı sahte içki de olduğu gibi sahte ürünler hastaları kandırmakla kalmamakta aynı zamanda sağlıklarını da tehdit etmektedir. Son aylarda çok sık karşımıza çıkan olumsuz sonuç ve komplikasyonların altında yatan en önemli üç neden, kalitesiz ve sahte ürün kullanımı, yetkin olmayan eller tarafından yapılan işlemler, veya bu her iki olumsuz koşulun beraberce bulunmasıdır. Kimi zaman telafisi imkân dahilinde olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilecek bu cerrahi dışı işlem grubunda mutlaka gidilen yer, başvurulan hekim ve kullanılan malzemenin kalitesini güvenilirliği sorgulanmalıdır” dedi.