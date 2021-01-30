Sahte içki yine can aldı
Bursa'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki yurttaş yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, İ.H.S (51), evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen İ.H.S. kurtarılamadı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda İ.H.S'nin sahte içkiyi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ikamet eden M.S'den (61) aldığını belirledi. M.S'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 55 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan M.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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